Quatuor pour la Fin du Temps Auditorium Campra / Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Quatuor pour la Fin du Temps Auditorium Campra / Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique, 18 mars 2023, Aix-en-Provence . Quatuor pour la Fin du Temps 380 Avenue Mozart Auditorium Campra / Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone Auditorium Campra / Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart

2023-03-18 – 2023-03-18

Auditorium Campra / Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhone Vous pourrez entendre et voir sous toutes les coutures, une copie de Stein fin XVIIIe siècle (de Jean Bascou), un Pleyel de 1830 original, un Erard de 1853 original, un Czapka de 1867 original, et un Erard de 1895 original.



● de 10h à 12h30 / Atelier découverte

Découverte et pratique des instruments anciens pour les élèves pianistes du Conservatoire d’Aix-en-Provence, animée par Rémy Cardinale.



● à 14h / Conférence par Michel Chaillan :

Autour du modèle de pianos que Chopin découvre à Paris en 1831 (Pleyel de 1830 n°1619), Michel Chaillan revient sur l’histoire d’un des plus grands facteurs de pianos du XIXe siècle.



● à 15h30 / On soulève le capot !

En compagnie de Jean Bascou, facteur de clavecins et de pianofortes, de Jean-François Tobias, restaurateur de pianos anciens, fondateur de l’association Fans d’Erard, de la Maison du Piano Historique, de Michel Chaillan, collectionneur, et de Rémy Cardinale, membre de l’ensemble musical L’Armée des Romantiques, nous étudierons les différentes mécaniques des pianos exposés. Quelles différences objectives trouve-t-on entre une mécanique viennoise, une mécanique Pleyel, une mécanique Erard et une mécanique moderne ? Et pour quelle sonorité ?



● à 18h / Concert par les élèves du Conservatoire Darius Milhaud

Lors de ce concert vous pourrez entendre tous les instruments exposés. Comment sonnent Haydn, Mozart, Chopin, Schumann, Brahms, Debussy… sur les pianos de l’époque ? Une expérience auditive et esthétique rare de nos jours. Sous l’initiative de Rémy Cardinale, professeur de pianos anciens, du département des Musiques Anciennes, le Conservatoire Darius Milhaud propose une journée exceptionnelle de découverte de cinq pianos historiques. Auditorium Campra / Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-02-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone Auditorium Campra / Conservatoire Darius Milhaud - musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Ville Aix-en-Provence lieuville Auditorium Campra / Conservatoire Darius Milhaud - musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhone

Quatuor pour la Fin du Temps Auditorium Campra / Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 2023-03-18 was last modified: by Quatuor pour la Fin du Temps Auditorium Campra / Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence 18 mars 2023 380 Avenue Mozart Auditorium Campra / Conservatoire Darius Milhaud - musique Auditorium Campra / Conservatoire Darius Milhaud - musique Bouches-du-Rhône danse et art dramatique Aix-en-Provence danse et art dramatique Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone