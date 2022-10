Quatuor Ponticelli en showcase Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistre

2022-10-08

Finistre Fouesnant Le Quatuor Ponticelli est un ensemble de musiciens amateurs et passionnés. Son répertoire est essentiellement classique avec une large palette du Baroque au Contemporain (J.S. Bach, Vivaldi, Mozart, Brahms, Borodine, Dvorak, Chostakovitch, Villa-Lobos, Piazzola…) mais également plus varié avec des touches de Musiques traditionnelles (Klezmer, celtique…) et de variété (les Beatles, Queen…) et musiques de films (James Bond). Les quatre musiciens sont aussi grands élèves ensemble en classe de musique de chambre du Conservatoire de Quimper et du Conservatoire de Quimperlé. Ils participent habituellement en stagiaires à l’une ou l’autre Académie dont celle du festival Quatuor à l’Ouest. Le programme de ce showcase ira de la musique classique vers la musique traditionnelle et contemporaine avec des œuvres de Haendel, Dvorák, Queen, Nevezadur ou encore des pièces de musique Klezmer. Avec :

– Violons : François Silcher et Fabienne Barbé-Guérin

– Alto : Yannick Tifé

contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 14 14

