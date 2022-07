Quatuor Pharo

Quatuor Pharo, 15 avril 2023, . Quatuor Pharo



2023-04-15 19:00:00 19:00:00 – 2023-04-15 15 30 Le Quatuor Pharo est le symbole de notre programmation de musique de chambre au Palais du Pharo.



Un quatuor de musiciens complices depuis déjà plusieurs années, se réunissant à nouveau pour cette seconde saison : Hélène Maréchaux au violon, Aurélie Entringer à l’alto, Marine Rodallec au violoncelle et Jean Sugitani au piano.

Un concert placé sous le signe du romantisme !



Programme :

Le Beau | Schubert | Schumann



Les Soirées Musicales du Pharo

Une proposition Marseille Concerts, en partenariat avec Le Palais du Pharo et la Ville de Marseille.

