Palais du Pharo, le samedi 2 octobre à 19:00

[MUSIQUE DE CHAMBRE] Dans le Cadre du festival de musique de chambre au Palais du Pharo – 1ère édition HAYDN | BEETHOVEN | MOZART À l’approche de son 40è anniversaire, le Quatuor Parisii se consacre au répertoire à la fois essentiel et universel, source et quintessence du répertoire pour quatuor : Haydn, Mozart et Beethoven, à l’image des bouleversements historiques dont ils étaient contemporains à la fin du 18è siècle, ont en effet à eux seuls fondé et révolutionné l’univers du quatuor à cordes. Pour point de départ du projet « (R)évolutions », ce mot resté célèbre car prophétique du comte Waldstein, mécène de Beethoven à Bonn, qui laissa à Beethoven ces lignes lorsque celui-ci partit pour Vienne en novembre 1792 : « Cher Beethoven, vous allez à Vienne pour réaliser un souhait depuis longtemps exprimé : le génie de Mozart est encore en deuil et pleure la mort de son disciple. (…) Par une application incessante, recevez des mains de Haydn l’esprit de Mozart. » Un programme où le public choisira sa deuxième partie… Salle La Major – Tarif 15-30€ – Durée 1h30 avec entracte

15 / 30€

Palais du Pharo 58 boulevard charles livon 13007 marseille Marseille

2021-10-02T19:00:00 2021-10-02T20:30:00

