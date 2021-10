Quatuor Mona et Grégory Daltin Théâtre Blossac, 19 décembre 2021, Châtellerault.

Quatuor Mona et Grégory Daltin

Théâtre Blossac, le dimanche 19 décembre à 17:00

Le Quatuor Mona et Grégory Daltin s’associent pour nous offrir une soirée placée sous le signe de la sensualité et de l’émotion, autour de l’œuvre d’Astor Piazzolla. Toute sa vie, le compositeur argentin, maître du tango, a été en quête de sonorités et d’écritures nouvelles. Il cherchait à relier et confronter musique populaire et musique savante. Le célèbre Libertango offre une belle illustration de cette recherche. Ce concert lui rend hommage sur les arrangements subtils de Grégory Daltin, saluant ainsi le 100e anniversaire de la mort du compositeur. Fondé en 2018 au Conservatoire National Supérieur de Paris, le Quatuor Mona a été sélectionné parmi les jeunes quatuors les plus prometteurs du monde pour se produire à la Biennale des Quatuors à cordes de la Cité de la Musique en 2020. Avide de rencontres, Grégory Daltin partage lui aussi régulièrement la scène avec de nombreuses personnalités du monde musical. Il a collaboré entre autres avec L’Orchestre National du Capitole de Toulouse, l’Ensemble de musique contemporaine Pythagore, l’Orchestre de la Cité d’Ingres, ainsi qu’avec le saxophoniste Didier Labbé, le groupe Zebda, Bernardo Sandoval, Kiko Ruiz… Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois (Ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement) Saison culturelle des 3T Scène conventionnée de Châtellerault

Tarif: 6/9/12/17€

Un hommage au compositeur et bandonéoniste Astor Piazzolla

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne



