Quatuor Modigliani Palais du Pharo Marseille, samedi 16 mars 2024.

Quatuor Modigliani ♫CLASSIQUE♫ Samedi 16 mars, 19h00 Palais du Pharo De 15 à 30€

« Ton devoir réel est de sauver ton rêve », a dit Modigliani. Pour incarner ce mantra, quatre musiciens tout juste sortis du Conservatoire ont pris le nom du peintre maudit et n’ont pas tardé à rencontrer le succès. Vingt ans plus tard, ils sont devenus l’un des plus grands quatuors à cordes du monde.

Le changement de premier violon en 2016 n’a pas entravé leur irrésistible ascension. Au contraire, leurs qualités – virtuosité, clarté polyphonique, élan, brillant, équilibre – se sont enrichies d’une patine et d’une profondeur avec l’arrivée d’Amaury Coeytaux, ex-super soliste de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Ils possèdent à la fois l’imagination de quatre musiciens passionnés et l’énergie organique d’un seul artiste.

Leurs enregistrements chez Mirare sont couverts de récompenses discographiques. Dans le répertoire austro-allemand (Haydn, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Brahms), ils font l’unanimité.

Au programme le bouleversant Quatuor en fa mineur op. 80 écrit par Mendelssohn après la mort de sa sœur Fanny, et le sublime Quatuor « La Jeune Fille et la Mort » de Schubert. Un concert à marquer d’une pierre blanche.

En partenariat avec Le Palais du Pharo et la Ville de Marseille

