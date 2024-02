Quatuor Modigliani Chapelle du Méjan Arles, dimanche 4 février 2024.

Quatuor Modigliani Formé en 2003, le Quatuor Modigliani s’impose parmi les quatuors les plus demandés de notre époque, invité régulier des grandes scènes internationales et salles prestigieuses dans le monde entier. Dimanche 4 février, 11h00 Chapelle du Méjan Tarif plein 25€ Tarif réduit 10€ Gratuité enfants -12ans et élèves du Conservatoire de musique d’Arles

Début : 2024-02-04T11:00:00+01:00 – 2024-02-04T12:30:00+01:00

Fin : 2024-02-04T11:00:00+01:00 – 2024-02-04T12:30:00+01:00

Quatuor Modigliani

Amaury Coeytaux, violon

Loïc Rio, violon

Laurent Marfaing, alto

François Kieffer, violoncelle

Ludwig van Beethoven Quatuor op 59 n° 1

Bedřich Smetana Quatuor à Cordes n°1 “De ma vie”

“Le Quatuor Modigliani fait partie à l’évidence de la cour des grands.” – Le Monde

Formé en 2003, le Quatuor Modigliani s’impose parmi les quatuors les plus demandés de notre époque, invité régulier des grandes séries internationales et salles prestigieuses dans le monde entier.

Il se produit chaque année aux États-UnisEtats-Unis et en Asie, et lors de nombreuses tournées Européenneseuropéennes dans des salles telles que le Wigmore Hall, la Philharmonie de Paris, le Théâtre des Champs‑ Elyssées, la Philharmonie de Berlin, le Konzerthaus de Vienne, la Philharmonie de Saint-Petersbourg, et l’Elbphilharmonie de Hambourg.

Après avoir relancé en 2014 les Rencontres Musicales d’Evian, et en avoir assuré la direction artistique pendant 8 ans, le Quatuor Modigliani se voit confier la direction artistique du Concours International de Quatuors à cordes de Bordeaux en 2020. Le quatuor y invite ainsi chaque année les plus grands quatuors et ensembles de musique de chambre à l’occasion du festival « Vibre ! »

La transmission auprès des jeunes générations – une mission au cœurcoeur de leur activité – trouve ici un cadre idéal lors de masterclasses et ateliers.

Il crée en 2011 le festival de Saint-Paul de Vence ainsi que celui de musique de chambre d’Arcachon.

Le Quatuor Modigliani poursuit une riche collaboration avec le label Mirare. Ses 15quinze disques témoignent de son vaste répertoire (Schubert, Mozart, Haydn, Mendelssohn, BartókBartok…) et obtiennent de nombreuses récompenses en France et à l’étranger (Chocs de Classica, diapason d’or…) Le magazine de référence britannique « The Strad » lui consacre même sa couverture à l’occasion de la parution de son dernier album.

Le Quatuor Modigliani a également joué et commandé de nombreuses pièces contemporaines Marc-Antony Turnage, Philippe Hersant, PeterPēteris Vasks, Kaija Saariaho et Evgeny Kissin.

Un an seulement après leur formation, les Modigliani remportent successivement trois Premiers Prix aux Concours Internationaux d’Eindhoven (2004), Vittorio Rimbotti de Florence (2005) et aux prestigieuses Young Concert Artists Auditions de New York (2006). Après avoir reçu l’enseignement du Quatuor Ysaÿe, puis suivi les master-classes de Walter Levin et de Gyorgy KurtagGyörgy Kurtág, le Quatuor Modigliani est invité à travailler auprès du Quatuor Artemis à l’la Berlin UniversitatUniversität der Künste Berlin.

Le quatuor soigne particulièrement les rencontres de musique de chambre, desquelles sont nées des amitiés fidèles comme avec Sabine Meyer, Renaud et Gautier Capuçon, Jean-Frédéric Neuburger, Beatrice Rana, Michel Dalberto, FazilFazıl Say, Augustin Dumay, Amihai Grosz, Gary Hoffman, Paul Meyer, Michel Portal, ou Daniel Müller-Schott…

Ouverture des portes à 10h.

Petit-déjeuner offert par l’association.

Chapelle du Méjan Place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 56 78 http://www.lemejan.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 56 78 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lemejan.com »}, {« type »: « email », « value »: « mejan@actes-sud.fr »}]

