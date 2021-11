Paris Théâtre de la Ville - Abbesses île de France, Paris Quatuor Minguet Théâtre de la Ville – Abbesses Paris Catégories d’évènement: île de France

Quatuor Minguet Théâtre de la Ville – Abbesses, 11 décembre 2021, Paris.

de 16h à 17h35

Une référence BEETHOVEN Quatuor en sol majeur, op. 18 n° 2 GOUBAÏDULINA Quatuor n° 1 (1971) BEETHOVEN Quatuor en ut dièse mineur, op. 131 Peu de quatuors à cordes peuvent se targuer d’une carrière aussi brillante que celle du Quatuor Minguet. Voici trente ans que cet ensemble de renommée internationale interprète dans les plus grandes salles du monde un vaste répertoire allant du XVIIIe au XXIe siècles. Le programme est des plus audacieux: deux quatuors de Beethoven composés à vingt-six ans d’écart – l’op. 18 n° 2 dont l’humour et la légèreté font référence à Haydn et l’op. 131, son avant-dernier quatuor d’une grande modernité du point de vue formel – sont confrontés à l’inventif Quatuor n° 1 de la grande compositrice contemporaine russe Sofia Goubaïdulina qui vit exilée en Allemagne depuis la chute du mur de Berlin et qui fête en 2021 ses quatre-vingt-dix ans. Concerts -> Classique Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

