QUATUOR MAGENTA LE JEUNE BEETHOVEN Montpellier, mardi 9 juillet 2024.

Concert dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier.

Le jeune Beethoven

Si l’on considère sa date de naissance, Henriëtte Bosmans (1895–1952) aurait pu faire partie du Groupe des Six. Mais c’est à Germaine Tailleferre qu’échut ce privilège. Il est vrai qu’Henrïette Bosmans était née à Amsterdam et, d’abord pianiste, se produisit sur la scène du Concertgebouw à l’âge de dix-sept ans. Elle commença de composer toutefois dès 1914 essentiellement des mélodies, des pièces de musique de chambre, dont un quatuor à cordes daté de 1927, qu’on peut rapprocher de celui de Debussy, et des concertos pour violoncelle. Yves Balmer (né en 1978) est lui aussi proche de Debussy, dont il a arrangé pour quatuor et voix les Proses lyriques. Et c’est précisément son premier quatuor, au titre on ne peut plus évocateur de légèreté, que les Magenta ont inscrit ici à leur programme, en compagnie également de l’une des toutes premières partitions de Beethoven écrites pour quatuor à cordes. Difficile en effet de ne pas revenir au maître du genre quand on conçoit un programme à la gloire du quatuor !

Au programme:

JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-175

O wir armen Sünden, choral BWV 407

HENRÏETTE BOSMANS 1895–1952

Quatuor à cordes

Allegro Molto Moderato

Lento

Allegro Molto

YVES BALMER né en 1978

Fragments soulevés par le vent

Vif et très fluide

Volatil

Très calme, sobre et fragile

Co-commande du Quatuor Voce et de ProQuartet-Centre européen de musique de chamber

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Quatuor à cordes n°4 en ut mineur op. 18 n°4

Allegro ma non tanto

Scherzo (Andante scherzoso quasi allegretto)

Menuetto (Allegretto)

Allegro

QUATUOR MAGENTA

IDA DERBESSE, violon

ELENA WATSON-PERRY, violon

CLAIRE PASS-LANNEAU, alto

FIONA ROBSON, violoncelle

Concert à 12h30 5 5 EUR.

Allée de la Citadelle

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

