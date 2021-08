Paris Médiathèque musicale de Paris (MMP) île de France, Paris Quatuor Lyrique Ars Lyrica Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le jeudi 23 septembre 2021

de 19h à 20h

gratuit

Le quatuor Ars lyrica a pour ambition de présenter, sous la forme d’un récital d’une heure, un condensé des grands airs d’opéra et de musique légère du répertoire lyrique. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux.. C’est parti ! “Piano pianissimo senza parlar, tutti con me venita qua” (tout doux, tout doucement, sans un mot, vous tous, venez ici avec moi). Ainsi commence le Barbier de Séville de Rossini. Une musique murmurée, que l’on entend à peine s’élève d’un coin de rue. Elle nous entraîne, nous attire doucement vers elle, et pourtant sa direction n’était pas celle de notre course… Est-ce un orgue de barbarie ? un instrument étrange construit de bric et de broc ? Les musiciens viennent-ils de loin ? Mais chut… nous sommes sur la place où celle-ci se joue. Un piano, quatre chanteurs… Et un peu de fantaisie, une touche d’humour, de l’émotion, des personnages héroïques (ou pas..!), des personnages pittoresques… Programme :

Airs de Saint-Saëns, de Bizet, d’Offenbach, de Mozart, de Rossini etc. Concerts -> Classique Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache Paris 75001

Contact :Médiathèque musicale de Paris 01 55 80 75 30 mmp@paris.fr

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache Paris