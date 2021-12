Quatuor Ludwig Eglise Saint-Charles-Borromée, 16 janvier 2022, Joinville-le-Pont.

Quatuor Ludwig

Eglise Saint-Charles-Borromée, le dimanche 16 janvier 2022 à 17:00

Fondé en 1985 après des premiers prix brillamment obtenus au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, le Quatuor Ludwig intègre le cycle de perfectionnement en quatuor à cordes auprès de Bruno Pasquier. Il reçoit également les conseils du chef d’orchestre Sergiu Celibidache et travaille auprès des quatuors Berg, Tokyo, Amadeus, LaSalle et Kolish. **Au programme de ce concert** Schubert : Quartettsatz Beethoven : Quatuor n°16 opus 130 Schumann : Quatuor opus 41 n°3 Sébastien Surel premier violon, Manuel Doutrelant second violon, Padrig Fauré alto, Anne Copéry violoncelle

Tarif C > 5 à 10€

Le quatuor Ludwig revient pour une représentation aux allures de concert du nouvel an avec un programme autour de Beethoven, Schubert et Schumann.

Eglise Saint-Charles-Borromée Joinville-le-Pont



2022-01-16T17:00:00 2022-01-16T18:30:00