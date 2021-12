Quatuor Liger & Huggo Le Henan – Alors que l’homme blanc dort – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 22 février 2022, Rezé.

2022-02-22

Horaire : 20:00

21 € / 15 € (hors frais de réservation)

Musique contemporaine. Une fresque musicale pour quatuor à cordes et percussions, qui puise chez les compositeurs Bryce Dessner et Kevin Volans pour évoquer la quête des origines et le rapport à l’altérité.Ne? d’une rencontre entre le Quatuor Liger et le percussionniste Huggo Le Henan, « Alors que l’homme blanc dort » est un voyage musical à la recherche de l’altérité. Premier tableau de cette fresque mêlant cordes, percussions et sérigraphie, Aheym est une pièce puissante du compositeur américain Bryce Dessner, dédiée à sa grand-mère juive. Avec son utilisation obsessive de courtes formules rythmiques, elle évoque la fuite devant le nazisme. Puis les œuvres de Kevin Volans embrassent des sonorités africaines : les cinq danses de White Man Sleeps sont inspirées de musiques traditionnelles d’Afrique du Sud et jouées en alternance avec les mouvements de She Who Sleeps With A Small Blanket pour congas et marimba. S’engage ainsi un dialogue original entre quatuor a? cordes et percussions. Lesquels se rejoignent enfin au sein d’une dernière œuvre, écrite spécialement par le violoncelliste Cédric Forré (alias Fubass), qui unit les protagonistes dans un moment de création partagée, ou? la rencontre avec l’autre devient possible. Programme :Bryce Dessner : Aheym pour quatuor à cordes (2009)Kevin Volans : White Man Sleeps pour quatuor à cordes (1985) Quatuor Liger1er violon : Patrick Févai / 2nd violon : Solenne Guilbert / Alto : Gwenola Morin / Violoncelle : Cédric Forré Percussions : Huggo Le Henan

