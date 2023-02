QUATUOR LEONIS Eclisse Totale SALLE DES FETES, 10 février 2023, EVRON.

QUATUOR LEONIS Eclisse Totale SALLE DES FETES. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:30 (2023-02-10 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COEVRONS (1-PLATESV-R-2022-005771/004916/17) présente : ce concert. Bardés de leurs diplômes des plus prestigieux conservatoires et après avoir écumé pendant plus de 10 ans les scènes classiques, les 4 musiciens du quatuor Leonis vont vivre pendant 1 heure, une véritable éclipse musicale, jouant et dansant à la fois, funambules sur leurs cordes dans un univers burlesque et poétique. Ici Joseph Haydn côtoie Lenny Kravitz, Jean Sébastien Bach et Mozart, des mélodies irlandaises, Tziganes et Latinos.Sans même s’en apercevoir, le spectateur entre dans le spectacle en même temps que dans la salle. Déjà la musique est là. Le concert commence, ou fini ou commence par la fin, on ne sait plus très bien. Le quatuor lui-même semble pris de confusion, à en échanger ses instruments. Ce concert qui avait bien démarré dérape, part en sortie de route, à l’instar de nos 4 protagonistes, qui sur leurs chaises à roulettes, valsent aux 4 coins de la scène, se perdent et se retrouvent, tantôt entremêlés dans un métro imaginaire, un carrousel ou une voiture improbable.Les instruments semblent prendre le contrôle du concert et posséder leurs maîtres, disparaissant, se mettant à jouer seuls ou à parler.Dans une ambiance digne des plus grandes scènes de rock, le spectacle s’achève sur un public debout et conquis, preuve que les musiciens classiques aussi sont parfois capables de déchaîner les passions.

Votre billet est ici

SALLE DES FETES EVRON AVENUE DES SPORTS Mayenne

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COEVRONS (1-PLATESV-R-2022-005771/004916/17) présente : ce concert. Bardés de leurs diplômes des plus prestigieux conservatoires et après avoir écumé pendant plus de 10 ans les scènes classiques, les 4 musiciens du quatuor Leonis vont vivre pendant 1 heure, une véritable éclipse musicale, jouant et dansant à la fois, funambules sur leurs cordes dans un univers burlesque et poétique. Ici Joseph Haydn côtoie Lenny Kravitz, Jean Sébastien Bach et Mozart, des mélodies irlandaises, Tziganes et Latinos.

Sans même s’en apercevoir, le spectateur entre dans le spectacle en même temps que dans la salle. Déjà la musique est là. Le concert commence, ou fini ou commence par la fin, on ne sait plus très bien. Le quatuor lui-même semble pris de confusion, à en échanger ses instruments. Ce concert qui avait bien démarré dérape, part en sortie de route, à l’instar de nos 4 protagonistes, qui sur leurs chaises à roulettes, valsent aux 4 coins de la scène, se perdent et se retrouvent, tantôt entremêlés dans un métro imaginaire, un carrousel ou une voiture improbable.

Les instruments semblent prendre le contrôle du concert et posséder leurs maîtres, disparaissant, se mettant à jouer seuls ou à parler.

Dans une ambiance digne des plus grandes scènes de rock, le spectacle s’achève sur un public debout et conquis, preuve que les musiciens classiques aussi sont parfois capables de déchaîner les passions..15.0 EUR15.0.

Votre billet est ici