QUATUOR KANDINSKY ABBAYE CISTERCIENNE DE PREUILLY Egligny, samedi 18 mai 2024.

Nuit des Musées17 h : Visite guidée du site – sur réservation exclusivement – Places très limitées900 ans d’histoire nous contemplent dans ce site abritant la cinquième fille de Citeaux. Propriété exceptionnellement ouverte au public. 18 h – CONCERT EVENEMENTLe jeune et prometteur quatuor Kandinsky, basé à Vienne en Autriche, et intégré à l’agence Dimore del Quartetto, s’est déjà distingué à de nombreuses reprises : Prix de l’International Mozart Competition Salzburg et de la Boccherini Competition, lauréat des Jeunesse Musicales d’Allemagne et de la Villa Musica. Il obtient en 2023 le 1er Prix décerné pour les 30 ans du Festival Verbier et se produira en 2024 à la Philharmonie de Paris. Actuellement en résidence à la Biennale de Venise, il se perfectionne également en France auprès des célèbres Quatuors Ebène et Diotima..Quatuor KANDINSKYHannah Kandinsky, violon IIsrael Gutierrez, violon IIIgnazio Alayza, altoAntonio Gervilla, violoncelleJoseph Haydn- Quatuor à cordes en fa majeur op. 77 n°2Dmitri Shostakovich – Adagio et Allegretto pour quatuor à cordesMaurice Ravel – Quatuor à cordes en fa majeurL’essence du quatuor à cordes, c’est le mouvement – ensemble de musique sans chef, ou seul le jeu des notes et des voix entre elles conduisent le concert autant que le travail. C’est l’alchimie du non verbal avec la beauté par le biais de la gémellité unissant les quatre instruments. Travail de l’élan commun traversé de moments de prise de parole d’autant plus touchants. Haydn, le fondateur du genre du quatuor (qui en a écrit 68), est parvenu à la fin de sa vie à une capacité d’originalité et de liberté dans ce genre exigeant et facilement homogène. Le quatuor en fa majeur op.77 fait partie de ces grandes pages de fantaisie où les instruments s’invitent ou se retirent le plus librement, où les prises de parole s’échappent de chacun, dans une éloquence intime. Le mouvement est au centre des deux pièces de Shostakovitch pour quatuor : il s’agit d’extraits de musique de ballet qu’il a voulu réadapter pour quatuor – l’ironie grinçante, squelettique de l’allegretto fait suite à l’émotion sombre, très affectée, de l’adagio d’ouverture. Ce dyptique est unique en quatuor, tant chaque instrument y déploie autant de visages que de notes. Le quatuor à cordes de Ravel clôt le programme : image idéalisée de l’Espagne, de la chaleur méridionale qui berçait son imaginaire, dans un premier mouvement où chaque note est un pas feutré, délicat, pur, et enivrant, et un finale hypnotique et inlassable avec son rythme à cinq temps

Tarif : 18.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-05-18 à 18:00

Réservez votre billet ici

ABBAYE CISTERCIENNE DE PREUILLY PREUILLY 77126 Egligny 77