Clos des Blancs Manteaux, le vendredi 3 septembre à 18:30

Un quatuor de musique classique, qui brise les frontières entre plusieurs continents grâce à un langage commun. Chaque musicien apporte son expérience et sa sensibilité musicale, liée à son parcours. La formation réunit Angerlin Urbina (Venezuela) à la flûte traversière, Luisa Rojas* (Venezuela) au violoncelle, Juvenal Balestrini* (Venezuela) à la clarinette, Pooya Alinia* (Iran) à la guitare classique. *membre de l’atelier des artistes en exil Une tentative d’abolir en musique les frontières entre les continents. Clos des Blancs Manteaux 21 rue des Blancs Manteaux 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

2021-09-03T18:30:00 2021-09-03T19:30:00

