Quatuor Hanson ESPACES V ROGER LEFORT, 8 juin 2023, VILLEPINTE.

Quatuor Hanson ESPACES V ROGER LEFORT. Un spectacle à la date du 2023-06-08 à 20:30 (2023-06-08 au ). Tarif : 9.0 à 9.0 euros.

MAIRIE DE VILLEPINTE présente ce concert « Derrière leurs visages d’anges, les quatre Hanson ont du caractère ; à la fois plein de charme et ô combien audacieux ! » (Jean-Luc Macia). Le quatuor Hanson est un quatuor d’aujourd’hui. Les musiciens mettent leur jeunesse et leur énergie au service de grandes œuvres de la musique classiqueLe Quatuor Hanson se fonde en 2013 à Paris. Depuis, les quatre musiciens n’ont de cesse d’explorer la richesse du répertoire du quatuor à cordes et la force de cette formation qui offre des possibilités de recherches musicales et humaines inépuisables…Programme :Quatuor à cordes no 23 en fa majeur K. 590, de Wolfgang Amadeus MozartQuatuor à cordes no 14 en ut dièse mineur, op. 131, de Ludwig van Beethoven Quatuor Hanson

ESPACES V ROGER LEFORT VILLEPINTE Avenue Jean Fourgeaud Seine-Saint-Denis

