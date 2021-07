Quatuor Hanson Espace jean-vilar, 16 janvier 2022, Amilly.

Quatuor Hanson

Espace jean-vilar, le dimanche 16 janvier 2022 à 18:00

Dvořák, Quatuor à cordes n°8 Schubert – La jeune fille et la mort Fondé en 2013, le Quatuor Hanson se forme sous l’impulsion de Hatto Beyerle (European Chamber Music Academy), du Quatuor Ebène et de Jean Sulem au Conservatoire Supérieur de Paris. Guidés par leurs conseils, ils font des quatuors de Haydn leur point d’ancrage esthétique et musical. L’étude des œuvres classiques leur permet de mettre en lumière l’aspect rhétorique, souvent fantasque et toujours poétique de la musique de Haydn. Parallèlement, ils abordent les œuvres de compositeurs de notre époque comme Toshio Hosokawa, Wolfgang Rihm, ou encore Mathias Pintscher dont ils interprètent la première française de Figura IV au Festival de l’IRCAM. Pour le quatuor, s’approprier la musique de son temps est le lieu d’une réflexion sur le rôle de l’interprète et sa place dans la modernité. Le quatuor n°8 de Dvořák fut composé en 1876 à Prague. Officiellement écrit en majeur, ses thèmes sont pourtant souvent présentés dans des tonalités mineures. La tristesse et la nostalgie que l’on y ressent sont en effet liées à la perte du fils cadet de Dvořák, survenue peu de temps auparavant. Quant au quatuor La jeune fille et la mort, il doit son nom à son deuxième mouvement, inspiré du Lied ‘‘Der Tod und das Mädchen’’, que Schubert avait composé en 1817 sur un court poème de Mathias Claudius. Il est le reflet des angoisses du compositeur face à cette mort qui le réclame, le séduit et l’enveloppe tout autant qu’elle l’indigne et le révulse. Distribution : Anton Hanson : violon Jules Dussap : violon Gabrielle Lafait : alto Simon Dechambre : violoncelle Plein tarif : 18 € Tarif réduit : 13 € (sera accordé sur présentation de justificatifs, aux jeunes de 19 ans à 25 ans révolus, aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires des minima sociaux et aux titulaires d’une carte de famille nombreuse). Tarif groupe : 13 € (sera accordé aux associations, aux entreprises et aux comités d’entreprise à partir de 10 places achetées sur l’ensemble des concerts proposés). Tarif junior : 5 € (valable jusqu’à 18 ans révolus). La gratuité sera accordée aux élèves de l’École municipale de musique d’Amilly. Tarif parent accompagnant un mineur élève de l’école de musique (dans la limite de 2 personnes) : 10 € MOYENS DE PAIEMENT Règlement par chèque -à l’ordre de Régie saison culturelle d’Amilly-, espèces, carte bancaire y compris sur le lieu du concert. En plus du dispositif yep’s, toujours disponible pour les moins de 25 ans, nouveau pour les jeunes de 18 ans : Possibilité d’utiliser le pass culture. Renseignements : yeps.fr / pass.culture.fr Espace Jean-Vilar 264, rue de la Mère-Dieu 45200 AMILLY 02 38 85 81 96 / [ejv@amilly45.fr](mailto:ejv@amilly45.fr) Horaires d’ouverture : lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé jusqu’au 31 août. Des pré-réservations sont possibles par courrier. Ouverture de la billetterie : samedi 11 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h

Quatuor Hanson

Espace jean-vilar 264 Rue de la Mère Dieu 45200 Amilly Amilly Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-16T18:00:00 2022-01-16T20:00:00