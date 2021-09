Quatuor Hanson Eglise Saint-Charles-Borromée, 17 octobre 2021, Joinville-le-Pont.

Quatuor Hanson

Eglise Saint-Charles-Borromée, le dimanche 17 octobre à 17:00

Le Quatuor Hanson se fonde en 2013 à Paris. Ils enregistrent leur premier album All Shall Not Die au sein du Label Aparté en 2019, un double disque consacré à Joseph Haydn. Ce compositeur qui représente le point d’ancrage du répertoire pour quatuor accompagne les Hanson depuis ses débuts, et l’inventivité de sa musique est pour eux un terrain de jeu sans cesse renouvelé. Ils poursuivent une carrière internationale en se produisant à l’Auditorium du Louvre, au Wigmore Hall à Londres, à la Philharmonie de Paris, au Victoria Hall de Genève, à l’ORF Kulturhaus à Vienne et jouent régulièrement en Asie.

Tarif C > 5 à 10 €

Concert classique à l’église Saint-Charles Borromée

Eglise Saint-Charles-Borromée eglise saint charles joinville le pont Joinville-le-Pont Val-De-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T17:00:00 2021-10-17T18:30:00