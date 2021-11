Marseille Auditorium de la Faculté de Médecine Bouches-du-Rhône, Marseille Quatuor HANSON Auditorium de la Faculté de Médecine Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Auditorium de la Faculté de Médecine, le mardi 9 novembre à 20:00

György LIGETI : Quatuor n°1 « Métamorphoses nocturnes » Joseph HAYDN : Quatuor en sib Majeur op.50 n°1 Claude DEBUSSY : Quatuor en sol mineur op.10

10 / 22€ / gratuit pour les – de 12 ans

♫♫♫ Auditorium de la Faculté de Médecine 27 Bd Jean Moulin, 13005 Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-11-09T20:00:00 2021-11-09T22:00:00

