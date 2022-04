Quatuor Hanches-Hantées – Les Musicales du Causse Gramat, 5 juin 2022, Gramat.

Quatuor Hanches-Hantées – Les Musicales du Causse Gramat

2022-06-05 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-05 22:00:00 22:00:00

Gramat Lot

20 EUR Le Quatuor proposera à Gramat un concert inédit bâti autour d’un quatuor de Beethoven puis des pièces de J. Strauss, Léo Delibes, Waldteufel, Hellmerberger et Brahms. Ce sera une première réservée au public gramatois.

Ce concert sera suivi d’une dégustation de produits régionaux dans les jardins de la mairie.

Composé de Nicolas Châtelain (premier prix du CNSMDP en 2007), Sarah Lefèvre, François Pascal et Élise Marre (premier prix de la Haute École de musique de Genève en 2006), ce quatuor de clarinettes participe à de nombreux festivals et se produit dans plusieurs salles dont la Maison de Radio France dans le cadre de l’émission Génération jeunes interprètes de Gaëlle le Gallic diffusée sur France Musique.

Il est régulièrement programmé sur les ondes de France Musique et France Inter, ce qui lui a valu de remporter le Coup de cœur des auditeurs au mois d’octobre 2007. Un an plus tôt, les Jeunesses musicales de France choisissent les Anches Hantées pour leurs saisons musicales ; s’ensuivent deux années de tournée en France mais aussi en Belgique. Parallèlement, le quatuor intègre la classe de musique de chambre au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et bénéficie de l’enseignement de David Walter et de Michel Moraguès. À leur tour, les quatre musiciens deviennent professeurs lors des stages de clarinette de Conques (2009-2012) et de Decazeville (2009-2012).

Clarinette et petite clarinette : Nicolas Châtelain

Clarinette : Sarah Lefèvre

Cor de basset : François Pascal

Clarinette basse : Elise Marre

©anches-hantées

Gramat

