Quatuor Flautando Köln Odyssée, 2 avril 2022, Orvault.

2022-04-02 Placement libre

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non de 7€ à 20€ Tout public Placement libre

Elles sont quatre femmes. Elles ont créé le Quatuor Flautando Köln il y 30 ans, devenu aujourd’hui un des ensembles de flûtes à becs les plus renommés en Europe. Outre ses concerts internationaux, le Quatuor Flautando Köln a réalisé de nombreux disques et enregistrements radio remarqués. Le programme musical est coloré et diversifié tel un kaléidoscope : de la musique mélancolique d’une chanson folklorique turque, des danses enflammées du répertoire médiéval, un feu d’artifice virtuose baroque ou un voyage à travers la musique minimaliste du 20e siècle. Ces quatre virtuoses, avec leurs 40 flûtes de toutes formes et de toutes tailles font la preuve de la richesse et de la diversité de cet instrument. À leurs prouesses instrumentales vient s’ajouter la formidable voix de soprano d’Ursula Thelen. Avec : Katharina Hess, Susanne Hochscheid, Ursula Thelen et Kerstin de Witt

Odyssée adresse1} Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 37 50 http://www.odyssee.orvault.fr odyssee@mairie-orvault.fr 02 51 78 37 47 http://www.orvault.fr