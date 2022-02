Quatuor ESMÉ Chartreuse du Liget Chemillé-sur-Indrois Catégories d’évènement: Chemillé-sur-Indrois

Indre-et-Loire

Quatuor ESMÉ Chartreuse du Liget, 21 juillet 2022, Chemillé-sur-Indrois. Quatuor ESMÉ

Chartreuse du Liget, le jeudi 21 juillet à 19:30

### Wonhee Bae-Yuna Ha-Jiwon Kim-Ye-eun Heo * violon I violon II alto violoncelle * Schubert La jeune fille et la mort en ré mineur D. 810 * Webern Langsamer Satz * Beethoven Grande fugue en si bémol majeur opus 133

31€

Schubert- Webern-Beethoven Chartreuse du Liget Chemillé sur Indrois 37460 Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-21T19:30:00 2022-07-21T21:30:00

