Quatuor en style baroque Concert de hautbois baroque, viole de gambe, clavecin et soprano Samedi 2 avril 2022 Église d’Épieds (27730) 19h30-20h45 Concert organisé dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, des Médiévales d’Épieds et _date off_ du festival OBOE ([www.oboeparis.com](https://www.oboeparis.com/)) Gratuit – sur inscription au 02 32 36 28 80 ou [[miv@epn-agglo.fr](miv@epn-agglo.fr)](miv@epn-agglo.fr)

Gratuit ; sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T19:30:00 2022-04-02T20:45:00

