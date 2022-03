Quatuor en Liberté – Saison de musique de chambre “A l’Est du nouveau !” – “Hongrois qui s’amusent” École de musique Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Dans le cadre de la saison **”A l’Est du nouveau !”** de musique de chambre, **Connaissez-vous le cymbalum**, instrument emblématique de Hongrie et Roumanie ? Nous vous proposons une soirée “Hongrois qui s’amusent” avec deux concerts différents. L’ensemble français Cymba 4, avec Marc-Antoine Payen au cymbalum, et l’ensemble hongrois Czikòs, frère et soeur au violons, père à la contrebasse, avec un des meilleurs cymbalistes hongrois, Jenő Lisztes. **à 18h Ensemble Cymba 4** David Wacheux violon, Didier Leleu clarinette, Jacinto Carbajal contrebasse, Marc-Antoine Payen cymbalum dans la tradition mi-klezmer mi-classique donnera quelques grands standards du répertoire avec cymbalum **à 20h Ensemble Czikòs,** Vilmos Jr. et Anett Czikòs, violons, Vilmos Czikòs Sr. contrebasse, Jenő Lisztes cymbalum dans programme très … hongrois : Liszt, Kodaly, Bartok Hubay, Erkel Laissez-vous séduire par la magie du cymbalum. A l’Auditorium de l’Ecole de musique, 94 rue Corneille, 59650 Villeneuve d’Ascq

tarif 15/10 € – un seul prix pour les deux concerts

