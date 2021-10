Paris LE BAL BLOMET île de France, Paris QUATUOR ELYSÉE & YVES HENRY – VIEUXTEMPS & BRAHMS LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Le Quatuor Élysée invite le pianiste Yves Henry à jouer un programme romantique d’une grande originalité et puissance expressive. Quatuor à cordes de Henri Vieuxtemps n°3 op. 52 en Sib Maj Quintette avec piano op. 34 de Johannes Brahms Les quatuors de Vieuxtemps ! Ce petit coup de projecteur sur l’une des facettes du célèbre virtuose du XIXe à l’occasion de son jubilé (1820-1881) est une aubaine. Car avant d’être soliste, le jeune Henry tenait dès l’âge de 4 ans sa partie de violon dans un quatuor dominical. On connait les magnifiques concertos écrits par Vieuxtemps pour son instrument, ses quatuors montrent qu’il n’excelle pas moins dans la musique de chambre. Beethoven est son modèle, son inspirateur c’est certain. L’œuvre de Vieuxtemps a supérieurement enrichi notre patrimoine disait Ysaye, c’est une œuvre qui doit survivre dans son entier. Composé durant l’été de 1864, le Quintette en fa mineur op 34 de Johannes Brahms est initialement conçu pour deux violons, un alto et deux violoncelles, puis ensuite transformée en oeuvre pour deux pianos. Aucune de ces deux versions ne plaisent au compositeur. Finalement, suite aux conseils du chef d’orchestre Hermann Levi, Brahms décide de réunir les deux idées et compose une oeuvre pour quatuor à cordes avec piano (avec néanmoins une importance accordée au piano). Malgré les hésitations et les « échecs » des versions antérieures, l’oeuvre est aujourd’hui considérée comme le fruit d’un compositeur au sommet de ses talents. Concerts -> Classique LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

