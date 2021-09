Quatuor Elmire & Michel Dalberto Chapelle du Méjan, 21 novembre 2021, Arles.

Quatuor Elmire & Michel Dalberto

Chapelle du Méjan, le dimanche 21 novembre à 11:00

Journée Quatuors **Quatuor Elmire & Michel Dalberto** Béla Bartók : _Quatuor à cordes n° 2 op. 17_ Louis Vierne : _Quintette pour piano et cordes_ _“Je mènerai cette œuvre à bout avec une énergie aussi farouche et furieuse que ma douleur est terrible et je ferai quelque chose de puissant, de grandiose et de fort.”_. C’est en ces termes que Louis Vierne annonce en 1918 à l’un de ses amis la composition de son Quintette pour piano et cordes. Difficile de lui donner tort : d’une intensité dramatique exceptionnelle, l’œuvre porte le double fardeau de son auteur, handicapé par une cécité désormais quasi totale et dévasté par le décès au front de son fils de 17 ans. Fidèle défenseur du répertoire chambriste français, La Belle Saison sort de l’ombre cette pièce bouleversante et la confie à une formation prometteuse qui fait ici ses débuts dans La Belle Saison : le Quatuor Elmire, fondé en 2017 au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et déjà lauréat de plusieurs concours internationaux. Au piano, le maître Michel Dalberto met à profit toute son expérience de la musique française pour accompagner ses jeunes camarades. Le premier volet du programme replace l’œuvre de Vierne au cœur de la musique de son temps : exact contemporain du quintette, le Deuxième Quatuor, particulièrement inventif, du Hongrois Béla Bartók fait entendre la richesse de la création musicale qui se poursuit en Europe malgré la guerre. __________________________ Coproduction La Belle Saison Le Ministère de la Culture – Direction Générale de la Création Artistique – et la Fondation Daniel et Nina Carasso soutiennent le programme d’éducation artistique et culturelle de La Belle Saison. Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal de La Belle Saison. La Fondation d’entreprise Safran pour la musique soutient La Belle Saison dans l’accompagnement des jeunes talents. La Sacem, la Spedidam et l’Adami soutiennent l’activité et les projets de de La Belle Saison.

22/8€

La formation prometteuse, le Quatuor Elmire, est accompagnée au piano par le maître Michel Dalberto qui met à profit toute son expérience pour ses jeunes camarades.

Chapelle du Méjan Place Nina-Berberova 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T11:00:00 2021-11-21T12:30:00