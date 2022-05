Quatuor Elmire Le 360 Paris Music Factory Paris Catégorie d’évènement: Paris

Quatuor Elmire Le 360 Paris Music Factory, 14 septembre 2022, Paris. Quatuor Elmire

Le 360 Paris Music Factory, le mercredi 14 septembre à 20:30

DISTRIBUTION BROD Cyprien · violon BRAKHA Yoan · violon FOURRIER Hortense · alto CARLON Rémi · violoncelle PROGRAMME Franz SCHUBERT Quatuor en ré min La Jeune Fille et la Mort Joseph HAYDN Quatuor op.76 n°5 Le Quatuor Elmire remporte le 3ème Prix ainsi que le Prix Spécial pour la meilleure interprétation de l’œuvre contemporaine imposée au Concours International Carl Nielsen à Copenhague en 2019. Ils remportent également le 2ème Prix du Concours Européen de la FNAPEC à Paris ainsi que le 2ème Prix et le Prix Spécial « Adolfo Betti » au Concorso di Musica da Camera Virtuoso e Belcanto, à Lucca, en 2018. Cette même année, ils obtiennent le Prix « Rheingau Music Festival » au « 63ème Jeunesses Musicales International Chamber Music Campus » à Weikersheim. Durant son parcours, le Quatuor Elmire bénéficie de l’enseignement de leurs maîtres : Philippe Bernhard du Quatuor Modigliani, Luc-Marie Aguera du Quatuor Ysaÿe, Rainer Schmidt du Quatuor Hagen. Ils étoffent leur jeu en participant à plusieurs masterclasses avec les Quatuors Ébène, Berg, Danel, Casals, Keller ou encore avec l’altiste Tabea Zimmerman. Quatuor Elmire Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-14T20:30:00 2022-09-14T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Le 360 Paris Music Factory Adresse 32 Rue Myrha, 75018 Paris Ville Paris lieuville Le 360 Paris Music Factory Paris

Le 360 Paris Music Factory Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Quatuor Elmire Le 360 Paris Music Factory 2022-09-14 was last modified: by Quatuor Elmire Le 360 Paris Music Factory Le 360 Paris Music Factory 14 septembre 2022 Le 360 Paris Music Factory Paris Paris

Paris