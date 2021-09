Quatuor Elmire et Justine Metral Théâtre Blossac, 18 novembre 2021, Châtellerault.

Quatuor Elmire et Justine Metral

Théâtre Blossac, le jeudi 18 novembre à 20:30

Musique de chambre à l’honneur avec ce programme remarquable qui propose deux œuvres associant un second violoncelle, apportant ainsi une sonorité plus grave, plus profonde que l’alto. La musica notturna delle strade di Madrid de Luigi Boccherini et le sublime et crépusculaire Quintette à deux violoncelles de Franz Schubert seront donnés lors de ce concert. Cette œuvre de Schubert est considérée comme l’une des plus belles et des plus poignantes du compositeur autrichien. Elle fut achevée seulement deux mois avant sa mort. Depuis leur rencontre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en 2017, les quatre musiciens du Quatuor Elmire rendent hommage, à l’unisson, au répertoire du quatuor à cordes. Le parcours de ces jeunes interprètes est déjà riche de multiples rencontres et enseignements. Le violoniste Philippe Bernhard aura une importance capitale pour leur développement ainsi que Luc-Marie Aguera du Quatuor Ysaye, François Salque au CNSM et Rainer Schmidt du Quatuor Hagen. Justine Metral qui accompagnera le Quatuor Elmire pour l’occasion, est également diplômée du CNSM de Paris où elle reçoit l’enseignement de Philippe Muller et Raphaël Pidoux. Artiste résidente à la Chapelle Reine Elisabeth auprès de Gary Hoffman, elle a été distinguée par le prix « révélation Adami ». Sa jeune carrière l’a amenée entre autre à se produire en solo et en musique de chambre, aux Folles Journées de Nantes, à la Roque d’Anthéron ou au Mozartfest de Würzburg. En savoir plus sur Franz Schubert: Une introduction ludique et pleine de surprises en amont du concert proposée par Cécile Boutet-Poyant, professeure au Conservatoire Clément Janequin, à 19h salle de la Redoute (entrée libre, sur réservation) Saison culturelle 21/22, 3T scènee conventionnée de Châtellerault

Tarifs: 6/9/12/17€. Pass sanitaire obligatoire

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne



2021-11-18T20:30:00 2021-11-18T21:30:00