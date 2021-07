Salon-de-Provence Château de l'Empéri Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Quatuor Ellipsos Château de l’Empéri Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Quatuor Ellipsos nous rend régulièrement visite à SALON pour notre plus grand plaisir. Quelle joie d’entendre les grandes œuvres si agréablement adaptées pour 4 saxophones. Le Quatuor Ellipsos et Eric Le Sage interprètent Rhapsody in Blue de George Gershwin et une œuvre de Fernande Decruck . George Gershwin (1898-1937) Rhapsody in blue Fernande Decruck (1896-1954) Pavane… Paul-Fathi Lacombe sax soprano Sylvain Jarry sax ténor Julien Brechet sax alto Nicolas Herrouët sax baryton Eric Le Sage piano

10€ / gratuit pour les – de 20 ans

