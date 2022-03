Quatuor Ellipsos Ancienne trésorerie royale (Temple du Salin) Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Quatuor Ellipsos Ancienne trésorerie royale (Temple du Salin), 19 avril 2022, Toulouse. Quatuor Ellipsos

Ancienne trésorerie royale (Temple du Salin), le mardi 19 avril à 20:00

### Concert Flamboyance, maîtrise, générosité : ce sont les termes que l’on entend. Souvent à propos du Quatuor Ellipsos, reconnu aujourd’hui comme l’un des plus prestigieux quatuors de saxophones dans le monde. Dans le cadre de la **saison des Arts Renaissants**, il interprètera **Bach, Mozart, Decruck et Debussy**. ### Plus d’infos 05 61 25 27 32 [Site web des Arts Renaissants](http://www.arts-renaissants.fr)

De 11€ à 28 €Réservations en ligne

Culture Ancienne trésorerie royale (Temple du Salin) 4 Place du Salin, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T20:00:00 2022-04-19T23:59:00

