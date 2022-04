Quatuor Diotima + Marc Coppey Théâtre d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Théâtre d'Orléans, le vendredi 29 avril à 20:30

**Le nom du quatuor illustre une double identité musicale : Diotima est à la fois une allégorie du romantisme allemand et un étendard de la musique de notre temps.** [Entretien avec Franck Chevalier, altiste du quatuor.](https://www.youtube.com/watch?v=B1uUUEvrmEE&feature=youtu.be) Soucieux d’inciter les compositeur·rice·s d’aujourd’hui à enrichir le répertoire du quatuor à cordes, les membres de Diotima travaillent également à mettre en perspective les œuvres d’aujourd’hui avec les chefs-d’œuvre du passé. Le célébrissime quintette à deux violoncelles de Franz Schubert est un modèle écrasant pour tout compositeur se confrontant à cette formation. Avec le simple ajout d’un violoncelle au quatuor, Schubert réussit à trouver des accents symphoniques, voire cosmiques, en alternance de moments d’extrême intimité, ce qui confère à cette œuvre une dimension tragique tout à fait irrésistible.Quant à lui, le grand compositeur allemand, Enno Poppe, allie fantaisie, imagination débordante et humour avec une immense rigueur d’écriture. Son quintette à deux violoncelles est une œuvre forte et originale, qui exploite le quatuor augmenté d’un violoncelle de manière brillante. − **Quatuor Diotima** Violon 1 Yun-Peng Zhao Violon 2 Léo Marillier Alto Franck Chevalier Violoncelle Pierre Morlet Violoncelle Marc Coppey Enno Poppe _Quintette_ à deux violoncelles Franz Schubert _Quintette_ pour quatuor à cordes et violoncelles − **Vendredi 29 avril** 20h30 − Salle Barrault Tarifs de 5€ à 25€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée NC

