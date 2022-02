Quatuor Diotima #3 Théâtre d’Orléans, 18 mars 2022, Orléans.

Quatuor Diotima #3

Théâtre d’Orléans, le vendredi 18 mars à 20:30

Sœur de Félix, décrite par Berlioz comme une musicienne inoubliable, pianiste d’un immense talent, Fanny Mendelssohn a souffert de son statut de femme dans la société patriarcale du XIXe siècle. Son frère lui-même l’a dissuadée de publier sa musique. L’américaine Amy Beach (1867-1945), pourtant d’une autre époque et d’un autre continent, a signé toutes ses œuvres des initiales de son mari. Néanmoins, elle se passionnera pour la composition et l’écriture des œuvres fortes et originales, dont son quatuor à cordes en un mouvement. La jeune compositrice italienne Giulia Lorusso explore de son côté l’idée de masse sonore. Son travail se développe autour des notions de consonances et de ses possibilités naturelles. À l’inverse de pratiques d’écritures très en vogue aujourd’hui, elle souhaite laisser sonner et trouver la vibration des hauteurs. Dans le cadre strict du quatuor à cordes, elle s’appuie ainsi sur la résonance et l’harmonie, comme les infinies variations d’un tableau de Rothko. − **Quatuor Diotima** Violon 1 Yun-Peng Zhao Violon 2 Léo Marillier Alto Franck Chevalier Violoncelle Pierre Morlet Fanny Mendelssohn Quatuor à cordes Giulia Lorusso Nouvelle œuvre (commande de la Scène nationale d’Orléans pour le Quatuor Diotima) Amy Beach Quatuor à cordes opus 89 − **Vendredi 18 mars** 20h30 − Salle Vitez Tarifs de 5€ à 20€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 1h15

Tarifs de 5€ à 20€

Une fois n’est pas coutume, c’est à un programme de compositions 100% féminines que vous convie ce concert.

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



