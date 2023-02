Quatuor d’instruments en Concert, 13 juin 2023, Pau .

Quatuor d’instruments en Concert

Château de Pau Pau Pyrenees-Atlantiques

2023-06-13 20:00:00 – 2023-06-13

Pau

Pyrenees-Atlantiques

10 10 EUR Salle des cent couverts.

Quatre instruments polyphoniques (le piano, la harpe, la guitare et l’accordéon), trop rarement associés et pourtant tellement riches de timbres, de couleurs, de jeux, sont rassemblés ici à l’occasion d’un moment musical fait de nombreux paradoxes (…)

Programme :

Carlos Salzedo: Sonate pour harpe et piano

Uros Rojko: Bagatelles pour piano et accordéon

Heikki Valpola: Marilina pour piano et accordéon

Malcolm Arnold : Sérénade pour piano et guitare

Maximo Diego Pujol : Suite magica pour guitare et harpe

Les musiciens : Harpe, Sophie Lévy-Martin, Accordéon, Marina Hernaez, Guitare, Sébastian Boch-Estrada, Piano, Marine Guilleux.

Salle des cent couverts.

+33 5 59 27 27 08

Pau

