QUATUOR DEBUSSY Voyage au coeur du Quatuor POLE CULTUREL CAMILLE CLAUDEL, 11 mars 2023, SORGUES.

MAIRIE DE SORGUES (L.1-1055067 et 3-1055165) présente : ce spectacle Trente ans de musique partout, pour tous, tout le temps En trente ans d’activité, le Quatuor Debussy a été applaudi aux quatre coins du monde, partageant toujours avec la même passion ses interprétations musicales sur les scènes les plus prestigieuses : Japon, Chine, États-Unis, Canada, Australie, Russie, Europe… Ses tournées régulières lui ont permis de se faire un nom sur tous les continents. Trente années d’évolution qui en font aujourd’hui l’une des figures incontournables de la scène musicale internationale : Premier Grand Prix du concours international de quatuor à cordes d’Évian 1993, Victoire de la musique 1996 (« meilleure formation de musique de chambre »), le Quatuor Debussy a été nommé et récompensé à maintes reprises, jouissant à ce jour d’une reconnaissance incontestable. PROGRAMME : Joseph Haydn, Quatuor Le Cavalier, Op. 74/3 Marc Mellits Antonín Dvorak, Quatuor « Américain », Op. 96

POLE CULTUREL CAMILLE CLAUDEL SORGUES 285 route d’Avignon Vaucluse

En trente ans d’activité, le Quatuor Debussy a été applaudi aux quatre coins du monde, partageant toujours avec la même passion ses interprétations musicales sur les scènes les plus prestigieuses : Japon, Chine, États-Unis, Canada, Australie, Russie, Europe… Ses tournées régulières lui ont permis de se faire un nom sur tous les continents. Trente années d’évolution qui en font aujourd’hui l’une des figures incontournables de la scène musicale internationale : Premier Grand Prix du concours international de quatuor à cordes d’Évian 1993, Victoire de la musique 1996 (« meilleure formation de musique de chambre »), le Quatuor Debussy a été nommé et récompensé à maintes reprises, jouissant à ce jour d’une reconnaissance incontestable.

