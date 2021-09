Rennes Auditorium Espace International Ille-et-Vilaine, Rennes Quatuor de violoncelles Auditorium Espace International Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Quatuor de violoncelles Auditorium Espace International, 2 octobre 2021, Rennes. Quatuor de violoncelles

du samedi 2 octobre au mardi 5 octobre à Auditorium Espace International

Richard WAGNER (1813 – 1883) – Feierliches Stück (Lohengrin) Gabriel FAURÉ (1845 – 1924) – Pavane Wilhelm FITZENHAGEN (1848 – 1890) – Valse de concert op 31 David POPPER (1843 – 1913) – Polonaise de concert eux pièces populaires pour piano solo Wilhelm FITZENHAGEN (1848 – 1890) – Ave Maria Nicolo PAGANINI (1782 – 1840) – Variations sur un thème de Rossini Astor PIAZZOLLA (1921 – 1992) – La Muerte del angel

De 8 à 18 €

Un autre genre de quatuor à cordes ! Quatre violoncellistes de haut vol, réunies pour un spectacle musicale original et éblouissant ! Auditorium Espace International 7 quai Chateaubriand 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T18:00:00 2021-10-02T19:00:00;2021-10-03T11:30:00 2021-10-03T12:30:00;2021-10-04T12:30:00 2021-10-04T13:30:00;2021-10-05T12:30:00 2021-10-05T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Auditorium Espace International Adresse 7 quai Chateaubriand 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Auditorium Espace International Rennes