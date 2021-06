Paris Petit Palais,musée des Beaux-arts de la Ville de Paris Paris Quatuor de trombones Petit Palais,musée des Beaux-arts de la Ville de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Choral extrait du Prince Igor de Alexander Borodin A song for Japan de Steven Verhelst Sonate de Daniel Speer Pueblito Viejo de José A. Morales Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg de Richard Wagner Trombone : Andrés Felipe Rocha Bohórquez Luis Beltrán Navarro Gerson Antonio Toloza Vargas Cristian Julian Bulla Ariza Professeur : Christian Rivet Conservatoire Camille Saint-Saëns (8e arrondissement) _Dans le jardin (ou hall principal si pluie)_ Concert Petit Palais,musée des Beaux-arts de la Ville de Paris Avenue Winston Churchill 75008 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T22:00:00 2021-07-03T22:45:00;2021-07-03T23:00:00 2021-07-03T23:40:00

