QUATUOR DE SAXOPHONES ELLIPSOS chateau de la citadelle, 22 octobre 2021, Bourg.

le vendredi 22 octobre à chateau de la citadelle

Quatuor de saxophones ELLIPSOS Paul-Fathi Lacombe – saxophone soprano Julien Bréchet – saxophone alto Sylvain Jarry – saxophone ténor Nicolas Herrouët – saxophone baryton Flamboyance , audace et générosité sont les trois mots qui définissent cet ensemble de saxophonistes qui parcourent les scènes nationales et internationales avec dynamisme. Que ça soit avec leur saxophone ou « a capella » les quatre musiciens détonnent par leur générosité. Les Victoires de la Musique Classique reconnaissent leur rayonnement international en les invitant à clôturer la 27ème cérémonie des Victoires en direct sur France 3 et France Musique dans la Rhapsody in Blue de G. Gershwin accompagnée de Marie-Josèphe Jude au piano. Ils sont les premiers saxophonistes à avoir été invité aux Victoires de la Musique. Les services audiovisuels de Radio France leur confie également la présentation numérique de la famille des saxophones pour France Musique. Désireux d’être un acteur impliqué et engagé dans la lutte contre les maladies respiratoires, le Quatuor Ellipsos s’est engagé comme Ambassadeur pour la « Fondation du souffle » depuis 2018. Il consacrera plusieurs événements artistiques d’importance à cette cause.

25 € sur inscription

chateau de la citadelle 57 Rue Valentin Bernard 33710 BOURG SUR GIRONDE Bourg Gironde



