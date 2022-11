Quatuor Darius Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: 13710

2022-12-03 19:00:00 – 2022-12-03 20:15:00

13710 Quatuor qui a été créé par quatre musiciens du Conservatoire, en hommage au grand compositeur aixois. D’horizons différents : orchestres, musique de chambre, enseignement, les artistes se retrouvent pour vous donner à entendre le magnifique répertoire du quatuor à cordes au sein du dispositif Musique Vivante en Pays d’Aix.



Violons : Anne Menier et Marie-Laurence Rocca

Alto : Marie-Anne Hovasse

Cette année, Fuveau accueille le Quatuor Darius pour un concert dans le cadre du dispositif de Musique Vivante en Pays d'Aix.

