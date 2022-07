Quatuor Confluence, 3 décembre 2022, .

Quatuor Confluence



2022-12-03 19:00:00 19:00:00 – 2022-12-03

12 25 « Le quatuor Confluence, c’est une rencontre tout à fait inattendue où ce qui semble s’opposer en tout point finit par se compléter. »



Abnégation et travail du détail ; fougue et témérité de l’instant. Matière sonore compacte ; envolées lyriques imprévues.

On parle ici d’une véritable détermination musicale : cette volonté irrépressible de pénétrer l’esprit du compositeur, incarner son monde, et au-delà de la partition, redonner vie à l’histoire qu’il/elle nous livre.



Un programme Schumann / Ravel pour notre plus grand plaisir !



Programme :

Schumann | Ravel



Les Soirées Musicales du Pharo

Une proposition Marseille Concerts, en partenariat avec Le Palais du Pharo et la Ville de Marseille.

[Durée 1h30 avec entracte – Salle La Major]

Pour le quatrième concert de notre seconde saison de musique de chambre au Palais du Pharo, nous avons le plaisir d’inviter le jeune et déjà très remarqué Quatuor Confluence.

https://marseilleconcerts.com/product/quatuor-confluence/

« Le quatuor Confluence, c’est une rencontre tout à fait inattendue où ce qui semble s’opposer en tout point finit par se compléter. »



Abnégation et travail du détail ; fougue et témérité de l’instant. Matière sonore compacte ; envolées lyriques imprévues.

On parle ici d’une véritable détermination musicale : cette volonté irrépressible de pénétrer l’esprit du compositeur, incarner son monde, et au-delà de la partition, redonner vie à l’histoire qu’il/elle nous livre.



Un programme Schumann / Ravel pour notre plus grand plaisir !



Programme :

Schumann | Ravel



Les Soirées Musicales du Pharo

Une proposition Marseille Concerts, en partenariat avec Le Palais du Pharo et la Ville de Marseille.

[Durée 1h30 avec entracte – Salle La Major]

dernière mise à jour : 2022-07-07 par