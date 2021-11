Le croisic 2 quai du Lénigo Le croisic, Loire-Atlantique Quatuor Cambini-Paris – Concert 2 quai du Lénigo Le croisic Catégories d’évènement: Le croisic

2 quai du Lénigo, le mercredi 9 février 2022 à 20:30

Quatuor Cambini-Paris Quatuor à cordes Musique classique Fondé en 2007, le Quatuor Cambini-Paris, un des rares quatuors à cordes à jouer sur instruments d'époque, s'est rapidement imposé dans le paysage musical par la richesse de son répertoire. Il est apprécié tant pour son interprétation des œuvres reconnues de Haydn, Mozart, Beethoven ou Mendelssohn que pour sa redécouverte de compositeurs français oubliés tels Jardin, David ou Gouvy. * * * Informations et billetterie Hôtel de ville – service Culture, Office de tourisme ou sur place, le jour du spectacle. Tarifs : 20,00 € (tarif plein) / 15,00 € (tarif réduit : moins de 12 ans, demandeur d'emploi et accompagnateur PMR) _Profiter de la formule d'abonnement individuel de la salle Jeanne d'Arc en choisissant 3 spectacles et bénéficier des tarifs réduits. Disponible sur la programmation 2021/2022 de la salle Jeanne d'Arc et sur celle de Théâtre en Automne, tous spectacles confondus. Les billets ne sont ni remboursables, ni échangeables sauf en cas d'annulation du spectacle par la Ville du Croisic._

