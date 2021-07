Gurgy Gurgy Gurgy, Yonne Quatuor Bonelli Gurgy Gurgy Catégories d’évènement: Gurgy

Gurgy Yonne Gurgy EUR La commune de Gurgy, en partenariat avec la cité de la voix, vous propose un concert du Quatuor Bonelli. Le quatuor est un ensemble vocal mixte, qui s’est composé au Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs au CRR de Paris.

Leur répertoire, parcourt toutes les époques et tous les styles, du Moyen-Age au XXe siècle français, en passant par la période baroque anglaise et le romantisme allemand. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

