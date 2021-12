Quatuor Bela : Musique des Amériques – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 1 février 2022, Rezé.

2022-02-01

Horaire : 20:00 21:10

Gratuit : non 21 € / 15 € (hors frais de réservation)Tarif hors abonnement BILLETTERIES :- sur www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30)

Musique contemporaine. « Musique des Amériques – Meredith Monk, John Adams, George Crumb » Le Quatuor Béla dresse le portrait d’une Amérique audacieuse et novatrice, avec des œuvres qui poussent l’art du quatuor à cordes dans de nouveaux retranchements.Au cœur de ces Musiques d’Amérique, il y a d’abord une œuvre spectaculaire et impressionnante : Black Angels, pièce majeure du 20e siècle composée par George Crumb en 1970, en pleine guerre du Vietnam, dont on peut entendre les échos fracassants. En plus de leurs instruments à cordes électrifiés, les musiciens jouent sur des verres en cristal, des dés à coudre en métal ou encore un gong suspendu. Au programme également, cinq des dix étourdissantes pièces du John’s Book of Alleged Dances, composé en 1994 par John Adams pour quatuor et bande (un piano préparé enregistré). Quant aux merveilleuses Stringsongs, ce sont les premières pièces pour quatuor écrites par la compositrice Meredith Monk, en 2005. Ce programme peut aussi se lire comme un hommage au célèbre Kronos Quartet, qui est à l’origine de la création des deux œuvres de John Adams et Meredith Monk et doit son existence à celle de George Crumb, dont la découverte changea profondément David Harrington et sa vision du quatuor, ouvrant la voie à des décennies de création contemporaine ouverte et généreuse, dont le Quatuor Béla est un digne héritier.Violon : Julien Dieudegard, Frédéric AurierAlto : Julian BoutinVioloncelle : Luc Dedreuil Durée : 1h10

Auditorium (L’) – Rezé adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé

02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org info@lasoufflerie.org https://www.lasoufflerie.org/