Quatuor Béla & Marc Ducret « Suite Lyrique électrique » Lyon 1er Arrondissement Lyon 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon-1ER-Arrondissement

Rhône

Quatuor Béla & Marc Ducret « Suite Lyrique électrique » Lyon 1er Arrondissement, 19 mars 2022, Lyon 1er Arrondissement. Quatuor Béla & Marc Ducret « Suite Lyrique électrique » Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement

2022-03-19 11:00:00 11:00:00 – 2022-03-19 Place de la Comédie Opéra de Lyon

Lyon 1er Arrondissement Rhône Lyon 1er Arrondissement EUR 18 22 Un sommet du répertoire pour quatuor à cordes, dans une version avec guitare électrique qui prolonge ses audaces et ses déchirements. contact@opera-lyon.com +33 4 69 85 54 54 Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-12-06 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Lyon-1ER-Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 1er Arrondissement Adresse Place de la Comédie Opéra de Lyon Ville Lyon 1er Arrondissement lieuville Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement Departement Rhône

Lyon 1er Arrondissement Lyon 1er Arrondissement Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon-1er-arrondissement/

Quatuor Béla & Marc Ducret « Suite Lyrique électrique » Lyon 1er Arrondissement 2022-03-19 was last modified: by Quatuor Béla & Marc Ducret « Suite Lyrique électrique » Lyon 1er Arrondissement Lyon 1er Arrondissement 19 mars 2022 Lyon-1ER-Arrondissement rhône

Lyon 1er Arrondissement Rhône