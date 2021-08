Crest-Voland Crest-Voland Crest-Voland, Savoie Quatuor Bedrich & Blandine Dumay, Blaise Déjardin Crest-Voland Crest-Voland Catégories d’évènement: Crest-Voland

Savoie

Quatuor Bedrich & Blandine Dumay, Blaise Déjardin 2021-08-16 20:00:00 20:00:00 – 2021-08-16 Eglise de la Nativité de Notre Dame de Crest Voland Chef Lieu

Crest-Voland Savoie Crest-Voland Savoie Le Quatuor Bedrich est un quatuor à cordes traditionnel. Blandine Dumay au piano, Blaise Déjardin au violoncelle.

MOZART Quatuor avec piano n°1 en sol mineur kv 478

BOCCHERINI Quintette à 2 violoncelles opus 11 n°5 en mi majeur

