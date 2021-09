Le Buisson-de-Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Dordogne, Le Buisson-de-Cadouin Quatuor avec piano (Théveneau) Le Buisson-de-Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Catégories d’évènement: Dordogne

Quatuor avec piano (Théveneau) Le Buisson-de-Cadouin, 3 octobre 2021, Le Buisson-de-Cadouin. Quatuor avec piano (Théveneau) 2021-10-03 – 2021-10-03 avenue d’Aquitaine Pôle d’animation culturelle

Concert de musique classique, Quatuor sido à 17h au pôle d'animation culturelle. Le quatuor Sido est un quatuor avec piano composé de Florent Ling au piano, Camille Théveneau au violon, Armando Yagüe à l'alto et Iris Guémy au violoncelle. Tous de brillants jeunes musiciens multi médaillés dans les concours internationaux. Ils interpréteront le quatuor avec piano KV 478 de Mozart, le quatuor avec piano de Schumann ainsi que quelques duos pour cordes. Entrée 15€, adhérents 12€, Etudiants, demandeurs d'emploi 8€, tarif famille, gratuit moins de 16ans.
+33 5 53 23 86 22
arcades
dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Le Buisson-de-Cadouin Autres Lieu Le Buisson-de-Cadouin Adresse avenue d'Aquitaine Pôle d'animation culturelle Ville Le Buisson-de-Cadouin lieuville 44.84743#0.90381