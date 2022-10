QUATUOR AVEC PIANO

QUATUOR AVEC PIANO, 21 janvier 2023, . QUATUOR AVEC PIANO



2023-01-21 19:30:00 19:30:00 – 2023-01-21 Lise Berthaud, alto, très active sur les scènes de prestigieux festivals et salles de concerts, partage régulièrement l’affiche avec des artistes tels que Renaud Capuçon et beaucoup d’autres. Elle est entourée ici du pianiste Adam Laloum, du celliste Yan Levionnois, de la violoncelliste Olivia Hughes et de Jérôme Guichard au hautbois pour interpréter les grands compositeurs allemands et britanniques.

Tout public.

Réservation conseillée. L’alto Lise Berthaud est entourée ici du pianiste Adam Laloum, du celliste Yan Levionnois, de la violoncelliste Olivia Hughes et de Jérôme Guichard au hautbois pour interpréter les grands compositeurs allemands et britanniques. Tout public. Réservation obligatoire. Théâtre Municipal de Béziers dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville