Quatuor Artis

Quatuor Artis, 14 mai 2022, . Quatuor Artis

2022-05-14 – 2022-05-14 Oeuvres de Haydn, Mozart et Brahms? Peter Schuhmayer – violon,

Johannes Meissl – violon,

Herbert Kefer – alto,

Othmar Müller – violoncelle Oeuvres de Haydn, Mozart et Brahms? Peter Schuhmayer – violon,

Johannes Meissl – violon,

Herbert Kefer – alto,

Othmar Müller – violoncelle Oeuvres de Haydn, Mozart et Brahms? Peter Schuhmayer – violon,

Johannes Meissl – violon,

Herbert Kefer – alto,

Othmar Müller – violoncelle dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville