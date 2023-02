Quatuor Anches Hantées » Fanny M., Concert de sortie de disque » SALLE CORTOT PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Quatuor Anches Hantées » Fanny M., Concert de sortie de disque » SALLE CORTOT, 21 avril 2023, PARIS. Quatuor Anches Hantées » Fanny M., Concert de sortie de disque » SALLE CORTOT. Un spectacle à la date du 2023-04-21 à 20:00 (2023-04-21 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. Association Quatuor Anches Hantées (LIC.PLATESV-D-2020-003717) présente ce concert. Quatuor Anches Hantées » Fanny M., Concert de sortie de disque » Soirée de lancement du 10ème disque du QAH, Fanny M. L’art de la transcription et la création de nouveau répertoire pour quatuor de clarinettes seront au cœur de cette soirée de sortie de disque. Autour de La Lettre à l’Immortelle Bien Aimée de Richard Dubugnon (création mondiale), lue par Didier Sandre, Sociétaire de La Comédie Française, deux transcriptions de quatuors à cordes, l’opus 18 N°1 de Ludwig van Beethoven, et l’unique Quatuor de Fanny Mendelssohn résonneront dans l’écrin de la Salle Cortot. Distribution : Quatuor Anches Hantées Nicolas Châtelain, Sarah Lefèvre : clarinettes François Pascal : cor de basset Elise Marre : clarinette basse Didier Sandre, sociétaire de la Comédie Française : voix programme : Ludwig van Beethoven, Quatuor à cordes en fa majeur, opus 18 n°1* Richard Dubugnon, Lettre à l’Immortelle Bien Aimée, Création Mondiale – commande du QAH avec Didier Sandre, Sociétaire de la Comédie Française Fanny Mendelssohn, Quatuor à cordes en mi bémol majeur* *transcriptions pour quatuor de clarinettes QUATUOR ANCHES HANTEES QUATUOR ANCHES HANTEES Votre billet est ici SALLE CORTOT PARIS 78 rue Cardinet Paris Association Quatuor Anches Hantées (LIC.PLATESV-D-2020-003717) présente ce concert. Quatuor Anches Hantées » Fanny M., Concert de sortie de disque »



