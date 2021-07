Quatuor Amedro « Voyage au coeur des Amériques » Théâtre antique, 13 août 2021-13 août 2021, Arles.

Quatuor Amedro « Voyage au coeur des Amériques »

Théâtre antique, le vendredi 13 août à 19:30

Initialement créé par les deux frères Alexandre et Julien Amedro, le quatuor connaît un second souffle depuis 2020 grâce à la rencontre avec l’altiste de renommée internationale Aurélie Entringer (Chamber Orchestra of Europe, le Mahler Chamber Orchestra…) et le violoniste chinois Dali Feng. Tous titulaires de premiers prix de conservatoire supérieur et de prix internationaux, les musiciens, animés par une passion commune, n’ont qu’un seul but : communiquer leur désir de partage vers une belle aventure humaine et artistique autour d’un répertoire vivant. Après la magistrale ouverture du Quatuor Américain de Dvořák, les interprètes feront vibrer leurs cordes sur les airs du célèbre compositeur argentin Astor Piazzola, afin de célébrer le centenaire de sa naissance. Figure emblématique du Tango Nuevo, son œuvre aux frontières du tango traditionnel et de la musique savante sera portée par l’expressivité, la délicatesse, l’équilibre et la fougue de quatre artistes merveilleux ! Alexandre Amedro (violon), Dali Feng (violon), Aurélie Entringer (alto), Julien Amedro (violoncelle)

Entrée libre

La Ville d’Arles programme le festival « Les Rues en Musique » qui se déroule du 4 au 14 août au théâtre antique avec à l’affiche : Classique, jazz et festif

Théâtre antique 8 rue du Cloître 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-13T19:30:00 2021-08-13T21:00:00