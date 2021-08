Marseille Jardin de la rotonde Bouches-du-Rhône, Marseille Quatuor Alètheia Jardin de la rotonde Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Jardin de la rotonde, le jeudi 26 août à 18:00

Un Air de Bohême Quatuor Alètheia Claude Costa, Marie Hafiz, Pascale Guérin, Marine Rodallec Située au cœur de l’Europe centrale, point de rencontre de musique et de folklore, la bohème a toujours inspiré et vu naître de grands compositeurs. L’imaginaire de ce mot nous emmène en voyage dans un lieu où insouciance, joie de vivre et arts se mélangent aux airs traditionnels parfois dansants, parfois nostalgiques. C’est ainsi que le quatuor Alètheia vous propose d’embarquer pour une heure de musique dans cet univers romantique et passionné. Attention : il n’y aura pas de chaises Pensez à apporter de quoi vous asseoir : coussins, serviettes, pliants, chaises feront l’affaire. Depuis le 9 août, le Pass sanitaire est obligatoire pour les évènements culturels quelle que soit leur jauge. La Préfecture nous demande donc d’appliquer le pass sanitaire. Le port du masque est de nouveau obligatoire en extérieur lors de rassemblements, depuis le 31 juillet. Nous vous demanderons de respecter cette mesure préfectorale. Les gestes barrières restent de rigueur. Nous vous demanderons de vous installer dans le parc en respectant une distance d’un mètre entre les personnes qui ne sont pas venues ensemble.

Gratuit sur réservation

♫♫♫ Jardin de la rotonde Place Alexandre Labadie, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T18:00:00 2021-08-26T19:00:00

